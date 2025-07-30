Среда, 30 Июля 2025 19:24

АрмИнфо. Перспективы углубления армяно- итальянских отношений обсудили на встрече в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Италии Мария Триподи.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи собеседники подчеркнули обоюдную готовность активизировать экономические и торговые связи.

Костанян проинформировал о текущем состоянии отношений Армения-ЕС, ситуации вокруг Армении на Южном Кавказе, а также о разработанной правительством Армении инициативе "Перекрёсток мира", направленной на разблокировку региональных инфраструктур.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и сотрудничеству между Арменией и Италией на многосторонних платформах.