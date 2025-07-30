Среда, 30 Июля 2025 18:44

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) в июне этого года организовал последнее посещение 23 армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, тогда же была обеспечена и их последняя связь с семьями. Об этом говорится в заявлении инициативы "Свободу армянским военнопленным".

В инициативе напомнили, что после этого организация приостановила свою деятельность в Азербайджане по просьбе руководства страны.

"Для предотвращения полной изоляции армянских военнопленных, содержащихся в Баку, эксперты-международники в настоящее время рассматривают один из механизмов - возможность организации

"консульских визитов".

Специалист по международному праву, руководитель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян отмечает, что это принятый в международном праве инструмент, позволяющий любому государству посещать своего гражданина в другой стране, если последний лишен свободы", - говорится в сообщении инициативы.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.