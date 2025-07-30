Среда, 30 Июля 2025 18:31

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального собрания РА по государственно-правовым вопросам, руководитель парламентской группы дружбы Армения-Германия Владимир Варданян 30 июля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Германия в Армении Клаудией Буш.

Как сообщает Национальное Собрание, во встрече также принял участие заместитель посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Ларс Хенниг.

Владимир Варданян придал важность развитию армяно-германских отношений, отметив, что они имеют активный и динамичный ход.

Стороны подчеркнули необходимость углубления межпарламентских связей.

Посол выразила надежду, что в сентябре в новоизбранном парламенте ее страны будет сформирована новая группа дружбы Германия-Армения. В этом контексте была также отмечена важность взаимных визитов между парламентами.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в экономической, культурной и туристической сферах.

Были затронуты вопросы, связанные с либерализацией визового режима для граждан РА и Европейского Союза. Посол подтвердила свою приверженность содействию развитию отношений между двумя странами.