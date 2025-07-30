Среда, 30 Июля 2025 17:26

АрмИнфо. Компания Team Telecom Armenia в качестве технологического партнера вновь приняла участие в крупнейшем инновационном проекте лета - "Севанском стартап-саммите" (Sevan Startup Summit).

Как сообщает перс-служба Team Telecom Armenia, география палаточного бизнес-форума значительно расширилась в 2025 году, собрав за одну неделю в бассейне озера Севан около 15 000 участников из 40 стран мира.

Соучредители Team Telecom Armenia Айк и Александр Есаян выступили на конференции CampFire Talk, состоявшейся в рамках саммита, затронув темы развития и перспектив секторов телекоммуникаций и возобновляемой энергетики, а также строительства сверхмощного центра искусственного интеллекта в Армении.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян отметил важность диалога между крупной инфраструктурной компанией и ИТ-сообществом на "Севанском стартап- саммите".

"Как компания с обширной технологической инфраструктурой и развитыми технологиями, мы здесь, чтобы представить, куда движется телекоммуникационный сектор, как инновации влияют на него и какие изменения в нём происходят. В то же время, это отличная площадка для знакомства с новыми, свежими идеями, чтобы увидеть, какие идеи генерирует наша молодёжь, куда она смотрит и как мы можем объединить различные технологические секторы", -отметил Айк Есаян.

Директор проекта "Севан Стартап Саммит" Ваагн Рапян заметил, что расширение географии палаточного бизнес-форума значительно способствует запуску новых инициатив.

"В этом году мы постарались превратить Саммит в площадку для мероприятий и провели различные отраслевые мероприятия и образовательные программы. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы всего этого важна роль наших партнёров. На протяжении многих лет мы традиционно сотрудничаем с компанией Team Telecom Armenia, которая обеспечивает нам высококачественный интернет на территории площадью около 40 гектаров, где инфраструктура не так развита", - добавил Ваагн Рапян.

В этом году в рамках Саммита также прошёл Sevan EV Rally, электромобили участников которого заряжались на станциях быстрой зарядки Team Energy, установленных специально для автогонок. Целью мероприятия было привлечь внимание к экологии озера Севан.

Добавим, что на сегодняшний день в 12 мероприятиях проекта приняли участие около 60 000 человек из примерно 60 стран мира. Многие из более чем 1700 стартап-компаний получили гранты из призового фонда около 650 000 долларов США. Объём инвестиций и инвестиционных соглашений, заключённых в рамках проекта, превышает $ 5 млн.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране.

Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100- летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.