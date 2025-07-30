Среда, 30 Июля 2025 17:15

АрмИнфо. Решением Апелляционного уголовного суда Армении подтверждена незаконность обыска, произведенного в квартире бизнесмена, главы группы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук адвокат команды защиты Карапетяна Лианна Гаспарян.

Она отметила, что суд подтвердил факт нарушения после удовлетворения жалобы на специальный пересмотр, поданной на решение судьи общей юрисдикции суда первой инстанции Артака Карапетяна по даче разрешения на обыск квартиры бизнесмена от 18 июня 2025 года.

"Этим решением подтверждается, что для получения разрешения на проведение обыска изначально отсутствовали достаточные фактические основания, в результате чего обыск в квартире Самвела Карапетяна носил очевидно незаконный характер", - резюмировала адвокат.

Отметим, что ранее адвокаты Карапетяна заявляли, что арест бизнесмена был произведён на основании незаконного решения судьи Артака Карапетяна, причем защита бизнесмена была лишена возможности оспорить его.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.