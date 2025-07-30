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АрмИнфо. Решением Апелляционного уголовного суда Армении подтверждена незаконность обыска, произведенного в квартире бизнесмена, главы группы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук адвокат команды защиты Карапетяна Лианна Гаспарян.
Она отметила, что суд подтвердил факт нарушения после удовлетворения жалобы на специальный пересмотр, поданной на решение судьи общей юрисдикции суда первой инстанции Артака Карапетяна по даче разрешения на обыск квартиры бизнесмена от 18 июня 2025 года.
"Этим решением подтверждается, что для получения разрешения на проведение обыска изначально отсутствовали достаточные фактические основания, в результате чего обыск в квартире Самвела Карапетяна носил очевидно незаконный характер", - резюмировала адвокат.
Отметим, что ранее адвокаты Карапетяна заявляли, что арест бизнесмена был произведён на основании незаконного решения судьи Артака Карапетяна, причем защита бизнесмена была лишена возможности оспорить его.
Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.
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|Бывший глава Сисиана нанёс значительный ущерб общине
|Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, насмерть сбившего беременную женщину. Вопрос наказания будет рассмотрен дополнительно
|При поддержке Омбудсмена решен вопрос соцподдержки беженца из Арцаха
|Армения и Иран договорились подписать меморандум между центрами экспертизы лекарственных средств
|Cкаутs 12-го Всеобщего армянского физкультурного союза совершили паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин
|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|FlyOne Armenia 26 июля совершила вынужденную посадку в Махачкале вместо Москвы из-за резкого ухудшения состояния пассажира
|Плановые отключения электроэнергии 30 июля
|В АРФД осудили действия Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа
|В Котайке и Сюнике стартуют программы для помощи необеспеченным
|В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1" в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|<Согласие-Армения> оспорит решение о конфискации у Ара Абрамяна участка у здания бывшего <Детского мира> в Ереване
|В МИД о смене посла в США: Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении
|Оппозиционный депутат: Пашинян пытается доказать, что народ не интересует судьба армянской идентичности
|Застройщик на пару с оценщиком обманули собственников земли в центре Еревана
|СМИ: Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении, а из США посла
|Овик Абрамян перейдет под административный надзор
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетила гарнизонный госпиталь Минобороны
|Спикер парламента Арцаха: Заявление Гаджиева - циничная попытка исказить реальность
|В МОНКС Армении рассказали когда стартует следующий учебный год и когда ждать школьных каникул
|Общине Аштарак возвращена <особо охраняемая территория> площадью 4 гектара
|Защита требует от генпрокурора отмены незаконного ареста Самвела Карапетян
|В АРФД рассказали премьеру Испании о ситуации в Армении
|Армения рассматривает возможность привлечения Зеленого климатического фонда для организации COP17
|Плановые отключения электроэнергии 29 июля
|Армянский политик: Пока премьер утверждает, что уровень жизни улучшился, 24% населения Армении официально живет в бедности
|Враг занял новую позицию в районе Джермука?
|В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину
|Зампред АНК: Азербайджан не делает реальных шагов к миру и сохраняет люфт для войны
|Дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна с обвинительным заключением СК направил надзирающему прокурору
|Сбой в работе "Аэрофлот" - среди отмененных направлений вылета и Ереван
|В Следкоме Армении завершено предварительное следствие по делу Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
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