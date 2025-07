Среда, 30 Июля 2025 16:27

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 здание No.5 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания No.37, 39, 41 на ул. Абовяна, здания No.6, 6а, 8 на ул.Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 здания No.1-50Б, 53-59, 57-67, 59Г, 65/2-71, 68, 70-70А, 75-77, 79-85, 84/1 на пр. Баграмяна, частные дома No.3–9 по 3-му переулку проспекта Баграмяна, здания No.2-4, 46-85 и частные дома No.14-81, 26-61 на ул. Ерзнкяна, школа No. 125, здания No.4-10, 12-33, 19-33А, 16-18 и частные дома No.1-19, 14-31, 37-39 на ул. Орбели, здания No.1-3АԱ, 7-7А и частные дома10А-12ԱА на ул. Сундукян 2, здания No.2/3-4, 8-10 и частные дома No.4/50-6/58 на ул. Кочара, частные дома No. 1–64 на 1-м тупике Айгедзора и No. 10–22/14 на 1-м переулке Айгедзора, здания No.57/1–78/41 и частные дома No.39–69А, 51/1–78А в квартале Айгедзор, здания No.27-27/1 на ул. Гюльбенкяна, 2-й переулок Киеваян - частные дома No.6–27, здания No.2-4 на ул. Аветисяна, здания No.1-3 на ул. Амбардзумяна, частные дома No.1-15 на ул. Лер-Камсара., здание No. 71/1 на ул. Абгара Царя, школы No. 78 и 172,

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома No.1-18 на ул. Бусабанакан, 3-20 частные дома No.3-20 на ул. Герцена, частные дома No.7-24 на ул. М. Эминеску и частные дома No.6-57 на пр. Мясникяна,

в Армавирской области :

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин, села Звартноц и Воскеат,

в Арагацотнской области :

11:00-13:00 село Карби,

15:00-16:00 села Арагацотн, Нор Аманос и Нор Эдесия,

в Араратской области:

10։00-11։30 село Овташен частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Котайской области :

11:00-14:00 село Верин Птгни – квартал Паргевашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично село Балаовит, Цирани ресторанный комплекс, Воинская часть Балаовита, шахта “Стоун Ленд”,

11։00-17։00 город Абовян - микрорайоны № 3 и 4, кварталы Студенческий и Пожарный, ул. Атис, Роддом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Нор Гюх и Котайк,

в Лорийской области:

11:00-14:00 город Ташир – кварталы No.5-14, улицы Ереванская, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня (Прибрежная), Дпроцаканнер (Школьников), Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин (Солнечная), Латышская,

11:00-17:00 села Шнох и Техут,

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

