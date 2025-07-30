Среда, 30 Июля 2025 16:21

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Нью-Йорк, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян провёл встречу с государственным министром при Федеральном министерстве иностранных дел Германии Флорианом Ханом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили различные вопросы повестки дня развивающихся двусторонних отношений, подчеркнув важность взаимных визитов как инструмента придания нового импульса этим отношениям. Также были затронуты вопросы сотрудничества в экономической, культурной и других областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники обменялись мнениями о текущих событиях на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества на многосторонних площадках.