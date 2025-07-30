Среда, 30 Июля 2025 16:20

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет Армении сообщает, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Овик Абрамян, занимая должности министра территориального управления Республики Армения, руководителя аппарата президента и премьер-министра РА, используя свое положение и влияние на государственные органы и органы местного самоуправления, поручил организовать незаконные аукционы. В результате Абрамян приобрел земельные участки общей площадью около 75 000 квадратных метров в общине Дилижан Тавушской области, пахотные земли и пастбища общей площадью 120 гектаров в общине Нарек Араратской области и земельные участки общей площадью 48,4092 гектара в общине Мхчян.

Таким образом, вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные по стоимости значительно ниже рыночной, были изъяты из имущественного фонда общин без законных оснований. Затем О. А., чтобы скрыть преступное происхождение упомянутого недвижимого имущества, рыночная стоимость которого составляет около 240 миллионов драмов, обеспечил их регистрацию на имя своих родственников, а затем в результате фиктивных сделок оформил значительную часть объектов недвижимости на имя своей супруги, а также управляемую им компанию, фактически управляя и владея ими.

Кроме того, бывший высокопоставленный чиновник незаконно занимался предпринимательской деятельностью, спонсируя коммерческие организации, занимающиеся незаконной добычей песка, в том числе компанию ООО <Мецн Овнан>, созданную на имя аффилированного с ним лица. В частности, О. А. в период 2006-2016 гг., исходя из личных мотивов завладеть компанией ООО <Авазахатик>, которая занималась добычей песка на территории, прилегающей к участку, выделенному вышеупомянутой компании, фактически объединить две компании и, как следствие, осуществлять более прибыльную хозяйственную деятельность, в течение 2008-2015 гг. через своего брата, его сына и других лиц участвовал в управлении двумя вышеупомянутыми компаниями, занимающимися добычей песка, и получил особо крупную прибыль в размере около 230 млн драмов от эксплуатации песчаного карьера компании ООО <Авазахатик>.

Затем, чтобы скрыть преступное происхождение имущества, приобретенного в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, О. А. смешал вышеупомянутую сумму с другими своими доходами, а затем придал ей законный вид посредством различных гражданско-правовых сделок, включая приобретение различного имущества и совершение различных банковских операций.

Кроме того, предварительное расследование показало, что О. А. не принял эффективных мер по предотвращению незаконной добычи песка компанией аффилированного с ним лица с нарушением установленного порядка. В частности, в период 2014-2016 годов и в последующий период вышеуказанное аффилированное с О. А. лицо не осуществляло землепользование в соответствии с координатами участка, предоставленного с правом недропользования, а осуществляло добычу речного песка также непосредственно из русла кратерного участка реки Аракс, углубив его дно примерно на два метра. В результате вышеуказанных действий произошла деградация почвы на прилегающей к компании территории пескомоечного завода на площади 5950 кв.м, в результате чего основное русло реки Аракс, расположенное на соответствующем участке государственной границы РА, протяженностью около 6 км, изменилось и высохло, образовав вблизи границы остров площадью 307,82 га.

За совершение вышеуказанных преступных деяний О.А. предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого и афиллированных с ним лиц наложен арест. Предварительное расследование по уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.

Отметим, что по данным издания Hetq, генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с требованием признать недействительной продажу земель в селе Мхчян Араратской области членам семьи экс-премьера Овика Абрамяна. В суд направлены три иска против укрупненной общины Арташат (куда входит село Мхчян). Два из них касаются продажи земли сыну бывшего премьера Аргаму Абрамяну. Еще один - жене Джульетте Абрамян. Генпрокуратура, в частности, требует признать недействительными протоколы о проведении тендера и купли-продажи между бывшим старостой села и членами семьи Абрамяна в 2003- 2004 гг. Речь идет об участках площадью 8,9 га, 7,2 га и 4000 кв м.