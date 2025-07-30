Среда, 30 Июля 2025 16:03

АрмИнфо. В Москве предостерегли Армению и Азербайджан от сближения с НАТО, напомнив о рисках этого шага.

Так, 30 июля в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявления, звучащие из Баку о необходимости углубления отношения Азербайджана с Североатлантическим альянсом, в частности, сказала: "В целом НАТО как блок и отдельные страны-члены этого военного не первый год пытаются зацепиться или как-то укрепиться на Южном Кавказе. Какова цель альянса? Я думаю это очевидно - в том числе использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах Коллективного Запада, особенно в части касающейся геополитического противостояния с нашей страной. Тут всё комплексно".

По ее словам, в НАТО не стремятся к равноправным отношениям на постсоветском пространстве, "их цель - забрать ресурсы, стравить страны, поджечь это всё, и вести себя как типичные колонизаторы и империалисты".

"Мы надеемся, что страны региона, в том числе Азербайджан, в том числе Армения осознают риски усугубления ситуации углубления взаимодействия с НАТО потому, что это действительно риски", - сказала она, добавив, что везде, где появляется Североатлантический альянс ситуация усугубляется, возникает напряженность.