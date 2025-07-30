Среда, 30 Июля 2025 15:05

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял делегацию иудео-христианского союза "Спаси Армению" (Save Armenia). Об этом сообщил Григорян на своей странице в Фейсбук.

"Я приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул его важность с точки зрения дальнейшего развития армяно-американских отношений, указав на возможные направления сотрудничества, начиная от развития торгово-экономических отношений и диверсификации энергетического сектора до возможного сотрудничества в оборонной сфере", - сообщил Григорян.

С его слов, он представил последние события в процессе нормализации армяно- азербайджанских отношений и подтвердил приверженность и усилия правительства Армении по укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе, а также проект правительства Армении "Перекрёстки мира". Григорян отметил важность этого проекта, способствующего региональной стабильности и экономическому развитию.