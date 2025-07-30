Среда, 30 Июля 2025 14:48

АрмИнфо. Сторонники протестного движения "Священная борьба" Артур Демирчян, Лусине Григорян и Овнатан Демирчян утром подвергнутые приводу за размещение баннера были отпущены на свободу после составления протокола об административном нарушении. Об этом сообщили АрмИнфо в Министерстве внутренних дел (МВД) Армении.

В ведомстве отметили, что указанные лица были задержаны в 8:55 утра по местному времени на улице Монте Мелконяна. "Они были задержаны за действия, предусмотренные статьей 172.2 кодекса Армении "Об административных нарушениях". В отделении полиции Малатия были составлены соответствующие протоколы, после чего они были отпущены на свободу ", - сообщили в МВД.

Ранее пресс-служба протестного движения "Священная борьба" сообщала, что сторонники движения были задержаны за проведение мирной акции, в рамках которой они повесили над дорогой плакат с требованием немедленного освобождения всех политзаключенных.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.