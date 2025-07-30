Среда, 30 Июля 2025 13:20

АрмИнфо. Защита представителей движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна будет передавать важную информацию по делу "о подготовке к захвату власти" в зарубежные дипломатические представительства, аккредитованные в Республике Армения. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Ованнес Худоян.

"Учитывая однобокое и неполное распространение Следственным комитетом информации в условиях секретности доследственной проверки, сегодня мы подали следователю ходатайство о разрешении на публикацию секретной доследственной проверки в том объеме, который стал доступен защите", - отметил он.

Адвокат напомнил, что впервые Следственный комитет опубликовал смонтированные записи, содержание которых было явно искажено /например, путем сравнения с материалами, представленными в парламент Генеральным прокурором/.

Худоян заметил, что несмотря на ходатайство защиты касательно наличия в распространенных материла неточностей, Следственный комитет начал распространять английский перевод смонтированных записей без изменений, стало ясно, что целью является не только введение армянского общества в заблуждение, но и предоставление внешнему миру ложной пропаганды, но не правового материала.

"Поэтому отныне мы также будем одновременно передавать важную информацию по делу в дипломатические представительства в Республике Армения", - подчеркнул адвокат.

Напомним, что 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было на два месяца заключены под стражу 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.