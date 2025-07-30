Среда, 30 Июля 2025 12:53

АрмИнфо. Записи разговоров по рации между автомобилями кортежа премьера Никола Пашиняна по делу о смертельном наезде на беременную Сону Мнацаканян, были уничтожены либо сокрыты умышленно. Иначе мы бы узнали, кто дал команду увеличить скорость. С таким заявлением выступил адвокат правопреемника Соны Мнацаканян Раффи Асланян 30 июля после заседания суда, на котором был вынесен вердикт по делу.

Напомним, что 26 апреля 2022 года, около 18:05, в Ереване полицейская машина, сопровождавшая премьер-министра Республики Армения, сбила 29-летнюю беременную женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Лео и Паронян в Ереване. Она была доставлена в медицинский центр <Наири>, где скончалась. 30 июля 2025 года майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) судом был признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения. Суд назначил дополнительное судебное заседание для определения меры пресечения, которое состоится 13 августа в 12:00

В беседе с журналистами сегодня адвокат правопреемника погибшей женщины напомнил, что предварительная экспертиза подтвердила, что в действиях водителя имело место нарушение, он превысил скорость. Так, скорость <Тойота Прадо>, за рулем которой находился Арам Навасардян, на момент входа в перекресток и в условиях торможения составляла более 108 км/ч. Очевидно, что до этого момента скорость данной машины составляла минимум 120-130 км/ч, подчеркнул он. Между тем, скорость автомобиля сопровождения транспортных средств специального назначения, экскорт-сопровождения в городах и населенных пунктах не должна была превышать 100 км/ч, а она составляла примерно 108 км/ч.

Однако, поскольку были уничтожены, либо умышленно сокрыты разговоры по рации, то есть, за это время, до аварии, невозможно также дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, какое указание было дано и было ли распоряжение увеличить скорость. Наличие этих записей могло бы помочь проверить достоверность заявлений премьера Никола Пашиняна от 16 июля о том, что Мнацаканян сбила не его личная машина, а автомобиль сопровождения кортежа премьера в связи с чем он лично не имеет отношения к случившемуся.

<Здесь есть одно обстоятельство, которое очень заботливо скрывается. А именно - кто распорядился увеличить скорость. Адвокат обвиняемого постоянно намекает на то, что ответственным за скорость является не Навасардян. То есть возможно ему была дана команда - увеличить скорость. Впечатление, что Арам Навасардян стал козлом отпущения>, - сказал Асланян. На сегодня МВД объясняет отсутствие записи технической неисправностью, которая имела место на тот момент.

Как указал адвокат Раффи Асланян, на данном этапе суд признал вину подсудимого - майора полиции Арама Навасардяна по части 2 статьи 242 и статьи 242 УК РА от 18 апреля 2003 года. По этой части потерпевшая сторона удовлетворена решением.

Вопрос наказания будет рассмотрен на этапе дополнительных слушаний, которое состоится 13 августа в 12:00. Однако, по статье 244 наказание не будет назначено, поскольку по УК, вступивший в силу 1 июля 2022 года, оставление места дорожно-транспортного происшествия далее декриминализировано.

Что касается наказания по части 2 статьи 242, то, как пояснил Асланян, на момент происшествия действовал старый Уголовный кодекс, по которому Навасардяну грозило лишение свободы до пяти лет. По новому УК инкриминируемое ему деяние предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. Но с учетом того, что новый кодекс ужесточен, будет применен старый УК.

Касаясь доводов и нареканий защиты обвиняемого, Раффи Асланян отметил, что адвокаты Навасардяна имеют право применить любые, законные способы защиты своего подзащитного. <Однако, когда сторона защиты превращает это в правовой шантаж - накануне адвокат Рубен Балоян заявил, что Сона Мнацаканян, возможно из-за своих политических взглядов умышленно не уступила, умышленно попятилась назад: То есть, когда пытаются пострадавшему лицу приписать самоубийство - это уже никоим образом не умещается в правовое поле>, - подчеркнул Асланян.

Напомним, что ранее мать Соны Мнацаканян Армине Макинян отмечала, что смерть ее дочери наступила не сразу, по оценкам экспертизы, примерно через 1,5 часа. <Какие бы указания водитель ни получил - остановиться или не остановиться, чисто по-человечески он был обязан остановиться, даже если ему грозило увольнение с работы. Премьер-министр республики был обязан остановиться и посмотреть, что там произошло. Это, мне кажется, вообще не требует комментариев>, - заявила Армине Макинян.