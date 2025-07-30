Среда, 30 Июля 2025 12:23

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях министерской конференции, посвященной "Мирному урегулированию палестинского вопроса на основе принципа двух государств" в Нью- Йорке, встретился с государственным министром иностранных дел и по делам эмигрантов Государства Палестина Варсен Агабекян.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили ход двусторонних отношений и обменялись мнениями о возможных совместных программах. С удовлетворением было отмечено участие палестинских дипломатов в программе подготовки иностранных дипломатов, реализуемой Дипломатической школой Армении.

Ваан Костанян и Варсен Агабекян обменялись мнениями о процессах, происходящих на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.