Среда, 30 Июля 2025 11:41

АрмИнфо. В Котайкской области восстановлены имущественные права общины Гарни на отчужденный земельный участок в районе <Базальтовый орган> (<Симфония камней>).

Согласно Генпрокуратуре, в Котайкской области в первом полугодии 2025 года в уголовном порядке восстановлено около 483 миллионов 500 тысяч драмов, что эквивалентно 1 миллиону 255 тысячам долларов США, причинённых государству и общине, а также в рамках осуществления полномочий по защите государственных (общинных) интересов по представлению прокурора общине возвращён 1 объект недвижимости.

В частности, в рамках полномочий по защите государственных (общинных) интересов, на основании ходатайства, поданного по результатам исследования, проведенного прокуратурой Котайкской области, восстановлены имущественные права общины Гарни на отчужденный земельный участок площадью 0,10519 га на территории памятника природы <Базальтовый орган> (<Симфония камней>) (ведутся работы по восстановлению права собственности Республики Армения на земельный участок).