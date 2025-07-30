Среда, 30 Июля 2025 11:36

АрмИнфо. Суд в Ереване вынес приговор по делу о смертельном наезде на беременную Сону Мнацаканян, после того, как ее сбил автомобиль, сопровождавший кортеж премьер-министра Никола Пашиняна.

Майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения.

Суд назначил дополнительное судебное заседание для определения меры пресечения, которое состоится 13 августа в 12:00.

Напомним, что 26 апреля 2022 года, около 18:05, в Ереване полицейская машина, сопровождавшая премьер-министра Республики Армения, сбила 29-летнюю беременную женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Лео и Паронян в Ереване. Она была доставлена в медицинский центр <Наири>, где скончалась.

Как ранее заявлял адвокат правопреемника погибшей женщины, предварительная экспертиза подтвердила, что в действиях водителя имело место нарушение, он превысил скорость. Так, скорость автомобиля сопровождения транспортных средств специального назначения, экскорт-сопровождения в городах и населенных пунктах не должна была превышать 100 км/ч, а она составляла примерно 108 км/ч.

Мать Соны Мнацаканян отмечала, что смерть ее дочери наступила не сразу, по оценкам экспертизы, примерно через 1,5 часа. <Какие бы указания водитель ни получил - остановиться или не остановиться, чисто по-человечески он был обязан остановиться, даже если ему грозило увольнение с работы. Премьер-министр республики был обязан остановиться и посмотреть, что там произошло. Это, мне кажется, вообще не требует комментариев>, - ранее заявила мать Соны Мнацаканян Армине Макинян.

Между тем, 16 июля 2025 года на пресс-конференции премьер Пашинян заявил, что Мнацаканян в апреле 2022 года сбила не его личная машина. По словам премьера, он лично не имеет отношения к случившемуся. <Если вы сидите в вагоне метро, и метро сбивает человека - какое вы имеете к этому отношение?>, - вопросил Пашинян.