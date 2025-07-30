Среда, 30 Июля 2025 11:34

АрмИнфо. При поддержке Защитника прав человека Армении решен вопрос о получении социальной поддержки гражданина, насильственно перемещенного из Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена Армении, гражданин обратился к Омбудсмену, сообщив, что члены его семьи подали соответствующие заявления в Единую социальную службу Министерства труда и социальных вопросов с целью участия в программе социальной поддержки перемещенных лиц. По словам заявителя, заявления некоторых членов семьи были удовлетворены, в то время как его заявления и заявления двух его несовершеннолетних детей были отклонены.

Аппарат Омбудсмена запросил разъяснения у компетентного государственного органа, и были проведены дополнительные исследования. Согласно разъяснению, данные гражданина были неверно внесены в списки лиц, проживающих в Нагорном Карабахе. При поддержке Омбудсмена удалось решить вопрос путем включения данных заявителя в списки для выплат.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что Защитник прав человека в очередной раз подтверждает свою готовность содействовать в рамках своих полномочий защите прав лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.