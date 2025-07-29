Вторник, 29 Июля 2025 20:59

АрмИнфо. Апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения в отношении дьякона Грайра Акопяна, арестованного по уголовному делу о попытке госпереворота.

Суд решил применить подписку о невыезде и административный надзор.

Дьякон Грайр Акопян был арестован 26 июня сроком на 2 месяца в рамках дела. Днем ранее Следком сообщил о подготовке якобы террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В планировании, по утверждению СК, участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.