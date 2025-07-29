|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|FlyOne Armenia 26 июля совершила вынужденную посадку в Махачкале вместо Москвы из-за резкого ухудшения состояния пассажира
|Плановые отключения электроэнергии 30 июля
|В АРФД осудили действия Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа
|В Котайке и Сюнике стартуют программы для помощи необеспеченным
|В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1" в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|<Согласие-Армения> оспорит решение о конфискации у Ара Абрамяна участка у здания бывшего <Детского мира> в Ереване
|В МИД о смене посла в США: Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении
|Оппозиционный депутат: Пашинян пытается доказать, что народ не интересует судьба армянской идентичности
|Застройщик на пару с оценщиком обманули собственников земли в центре Еревана
|СМИ: Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении, а из США посла
|Овик Абрамян перейдет под административный надзор
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетила гарнизонный госпиталь Минобороны
|Спикер парламента Арцаха: Заявление Гаджиева - циничная попытка исказить реальность
|В МОНКС Армении рассказали когда стартует следующий учебный год и когда ждать школьных каникул
|Общине Аштарак возвращена <особо охраняемая территория> площадью 4 гектара
|Защита требует от генпрокурора отмены незаконного ареста Самвела Карапетян
|В АРФД рассказали премьеру Испании о ситуации в Армении
|Армения рассматривает возможность привлечения Зеленого климатического фонда для организации COP17
|Плановые отключения электроэнергии 29 июля
|Армянский политик: Пока премьер утверждает, что уровень жизни улучшился, 24% населения Армении официально живет в бедности
|Враг занял новую позицию в районе Джермука?
|В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину
|Зампред АНК: Азербайджан не делает реальных шагов к миру и сохраняет люфт для войны
|Дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна с обвинительным заключением СК направил надзирающему прокурору
|Сбой в работе "Аэрофлот" - среди отмененных направлений вылета и Ереван
|В Следкоме Армении завершено предварительное следствие по делу Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Гидромет Армении предупреждает о повышении температуры воздуха в стране
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Армения передала Узбекистану обвиняемого в совершении вымогательства гражданина
|Власти Армении <по-своему> отреагировали> на звучащую из фонтанов Гюмри <Долю воровскую>
|Мэр Гюмри: Армения меньше всего средств выделяет органам местного самоуправления - всего до 4% от бюджета
|Мэр Гюмри считает задержание архиепископов Баграта и Микаэла политическим заказом
|Более десятка значимых экспонатов из Лувра будут выставлены в Армении
|Пожары на оккупированных территориях Арцаха угрожают исчезновению около 100 историко-культурных памятников - Минкульт НКР
|Глава МОНКС: В новом учебном году в школах республики будет учебник "История Армении"
|Самвел Карапетян из СИЗО: Мы откроем новую, давно ожидаемую и желанную страницу нашей истории
|В 2021 году народ поверил, что будущее есть, сегодня осознаёт, что будущее наступило - Пашинян
|Второй раз за месяц: Пашинян снова в отпуске
|Мнение: Проект "Зангезурского коридора" нацелен на сухопутное окружение Ирана и России
|Предприниматели из Армении приобрели махровые изделия на бирже Туркменистана
|Оппозиционер: Действующий управляющий Армении всё своё время посвятил войне против собственного народа и удовлетворению желаний Азербайджана
|Племянник Самвела Карапетян рассказал, кто возглавил новую силу, создаваемую его дядей
|Пезешкиан подчеркнул необходимость укрепления отношений с соседями, но не упомянул Армению
|Плановые отключения электроэнергии 28 июля
|Экс-министр культуры Арцаха бьет тревогу: Наша Родина горит!
|Армения наблюдает за стартовавшими в Грузии учениями НАТО Agile Spirit 2025
|В МИД Армении обвинили "Россия сегодня" и "Радио Свобода" в активном распространении одних и тех же ложных тезисов связанных с маршрутом через Сюник
|Постпред Армении: Ереван предпринял решительные шаги на пути к региональному миру и стабильности
|Очередной дождь в Ереване вновь продемонстрировал несостоятельность работы столичной мэрии
|Архиепископ Баграт подал в суд на министра территориального управления и инфраструктур и главу аппарата премьера Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Председатель Следственного комитета (СК) Артур Погосян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Италии в Армении Алессандро Ферранти.
Согласно СК, приветствуя посла, Артур Погосян подчеркнул важность тесного сотрудничества, установившегося между правоохранительными системами двух стран.
Посол выразил благодарность главе СК за готовность обеспечить преемственность сотрудничества сторон.
Стороны обсудили возможности обмена опытом в области проведения экспертиз и применения технических средств, совместной профессиональной подготовки следователей, а также взаимных визитов.
В завершение встречи стороны достигли договоренностей о дальнейшем расширении взаимных связей, обеспечении тесного сотрудничества и проведении работы, направленной на обмен опытом.
|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|FlyOne Armenia 26 июля совершила вынужденную посадку в Махачкале вместо Москвы из-за резкого ухудшения состояния пассажира
|Плановые отключения электроэнергии 30 июля
|В АРФД осудили действия Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа
|В Котайке и Сюнике стартуют программы для помощи необеспеченным
|В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1" в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|<Согласие-Армения> оспорит решение о конфискации у Ара Абрамяна участка у здания бывшего <Детского мира> в Ереване
|В МИД о смене посла в США: Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении
|Оппозиционный депутат: Пашинян пытается доказать, что народ не интересует судьба армянской идентичности
|Застройщик на пару с оценщиком обманули собственников земли в центре Еревана
|СМИ: Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении, а из США посла
|Овик Абрамян перейдет под административный надзор
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетила гарнизонный госпиталь Минобороны
|Спикер парламента Арцаха: Заявление Гаджиева - циничная попытка исказить реальность
|В МОНКС Армении рассказали когда стартует следующий учебный год и когда ждать школьных каникул
|Общине Аштарак возвращена <особо охраняемая территория> площадью 4 гектара
|Защита требует от генпрокурора отмены незаконного ареста Самвела Карапетян
|В АРФД рассказали премьеру Испании о ситуации в Армении
|Армения рассматривает возможность привлечения Зеленого климатического фонда для организации COP17
|Плановые отключения электроэнергии 29 июля
|Армянский политик: Пока премьер утверждает, что уровень жизни улучшился, 24% населения Армении официально живет в бедности
|Враг занял новую позицию в районе Джермука?
|В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину
|Зампред АНК: Азербайджан не делает реальных шагов к миру и сохраняет люфт для войны
|Дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна с обвинительным заключением СК направил надзирающему прокурору
|Сбой в работе "Аэрофлот" - среди отмененных направлений вылета и Ереван
|В Следкоме Армении завершено предварительное следствие по делу Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Гидромет Армении предупреждает о повышении температуры воздуха в стране
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Армения передала Узбекистану обвиняемого в совершении вымогательства гражданина
|Власти Армении <по-своему> отреагировали> на звучащую из фонтанов Гюмри <Долю воровскую>
|Мэр Гюмри: Армения меньше всего средств выделяет органам местного самоуправления - всего до 4% от бюджета
|Мэр Гюмри считает задержание архиепископов Баграта и Микаэла политическим заказом
|Более десятка значимых экспонатов из Лувра будут выставлены в Армении
|Пожары на оккупированных территориях Арцаха угрожают исчезновению около 100 историко-культурных памятников - Минкульт НКР
|Глава МОНКС: В новом учебном году в школах республики будет учебник "История Армении"
|Самвел Карапетян из СИЗО: Мы откроем новую, давно ожидаемую и желанную страницу нашей истории
|В 2021 году народ поверил, что будущее есть, сегодня осознаёт, что будущее наступило - Пашинян
|Второй раз за месяц: Пашинян снова в отпуске
|Мнение: Проект "Зангезурского коридора" нацелен на сухопутное окружение Ирана и России
|Предприниматели из Армении приобрели махровые изделия на бирже Туркменистана
|Оппозиционер: Действующий управляющий Армении всё своё время посвятил войне против собственного народа и удовлетворению желаний Азербайджана
|Племянник Самвела Карапетян рассказал, кто возглавил новую силу, создаваемую его дядей
|Пезешкиан подчеркнул необходимость укрепления отношений с соседями, но не упомянул Армению
|Плановые отключения электроэнергии 28 июля
|Экс-министр культуры Арцаха бьет тревогу: Наша Родина горит!
|Армения наблюдает за стартовавшими в Грузии учениями НАТО Agile Spirit 2025
|В МИД Армении обвинили "Россия сегодня" и "Радио Свобода" в активном распространении одних и тех же ложных тезисов связанных с маршрутом через Сюник
|Постпред Армении: Ереван предпринял решительные шаги на пути к региональному миру и стабильности
|Очередной дождь в Ереване вновь продемонстрировал несостоятельность работы столичной мэрии
|Архиепископ Баграт подал в суд на министра территориального управления и инфраструктур и главу аппарата премьера Армении
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН