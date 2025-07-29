Вторник, 29 Июля 2025 19:53

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета (СК) Артур Погосян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Италии в Армении Алессандро Ферранти.

Согласно СК, приветствуя посла, Артур Погосян подчеркнул важность тесного сотрудничества, установившегося между правоохранительными системами двух стран.

Посол выразил благодарность главе СК за готовность обеспечить преемственность сотрудничества сторон.

Стороны обсудили возможности обмена опытом в области проведения экспертиз и применения технических средств, совместной профессиональной подготовки следователей, а также взаимных визитов.

В завершение встречи стороны достигли договоренностей о дальнейшем расширении взаимных связей, обеспечении тесного сотрудничества и проведении работы, направленной на обмен опытом.