Вторник, 29 Июля 2025 17:30

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюникскую область.

Как сообщает пресс-служба президента, в рамках визита Хачатурян провел совещание с участием губернатором Сюникской области Робертом Гукасянрм, министром территориального управления и инфраструктур Давидом Худатяном, представителями правоохранительных органов и глав общин области.

В ходе совещания губернатор Сюникской области рассказал о ходе реализации отраслевых программ в области, достигнутых результатах и существующих проблемах, а также о мерах, принятых для их решения. Худатян представил программы и проекты, инициированные и реализуемые правительством в Сюникской области.

Президент Республики поинтересовался у участников совещания общей ситуацией в области, в том числе социально-психологической обстановкой, о которой выступили представители правоохранительных органов и главы общин.

В завершение консультаций Хачатурян ответил на вопросы представителей региональных властей, коснувшись приоритетов внутренней и внешней политики страны.