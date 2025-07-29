Вторник, 29 Июля 2025 17:26

АрмИнфо. Член сборной Армении по стрельбе Оганес Маргарян на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем во французском городе Шатору, в стрельбе по движущейся мишени при нормальном беге на дистанции 50 метров набрал 591 очко, тем самым завоевав золотую медаль и установив мировой рекорд.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, мужская сборная Армении с результатом 1738 очков также завоевала командную бронзовую медаль.

Между тем, представительница Армении Лилит Мкртчян в обычной стрельбе по движущейся мишени на дистанции 50 метров выступила с результатом 572 очка, завоевав бронзовую медаль. В свою очередь женская сборная Армении с результатом 1685 очков завоевала командную серебряную медаль.

Как сообщили в Министерстве, сборная Армении на чемпионате выступает во главе с тренерами Эдгаром Багдасаряном и Эдвардом Гарибяном. ЧМ Европы по стрельбе продлится до 7 августа.