Вторник, 29 Июля 2025 16:41

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем в дневное время из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения.

"В Араратской долине и в Сюникской области, а также в Ереване, 29 и 30 июля индекс ультрафиолетового излучения превысит норму", - говорится в сообщении пресс-службы Минокружающей среды Армении.

В связи с этим в ведомстве призвали граждан эти два дня с 11:00 утра до 17?00 избегать нахождения под прямыми солнечными лучами.

Напомним, что ранее Центр гидрометеорологии и мониторинга Минокружающей среды РА сообщал о повышении температуры с 28 июля по 2 августа в Араратской долине, предгорьях Вайоц Дзора, а также в долинах Сюникской области и в Ереване, в связи с проникновением тропического теплого воздуха с юга.