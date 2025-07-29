Вторник, 29 Июля 2025 16:40

АрмИнфо. Генеральная прокуратура и Следственный комитет Армении на протяжении 19 дней покрывают факт незаконной конфискации, а по сути кражи мобильного телефона депутата законодательного органа. Об этом сигнализирует депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения", член Верховного органа АРФД Гегам Манукян. Его заявление распространяет пресс-служба АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД).

Депутат напомнил, что группа сотрудников СК и полиции Армении проникла к нему в квартиру рано утром 10 июля 2025 года с целью личного обыска его сына, члена АРФД Тарона Манукяна. В ходе обыска, как добавил Манукян, следователь также потребовал передать им свой мобильный телефон. "Я возразил, поскольку пользуюсь правом депутатской неприкосновенности. Кроме того, в решении суда об обыске квартиры, представленном следователем, об этом не было ни слова, следовательно, они не имели права конфисковать мой рабочий телефон",

- заметил депутат. При этом он добавил, что не смотря на факт наличия у него депутатского иммунитета, следователи с применение грубой силы отобрали у него телефон.

В связи с незаконной конфискацией его телефона, как отметил депутат, он дважды уже обращался к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, сообщив ей, что действия следственных органов было неконституционным. Манукян в этой ключе напомнил, что согласно Конституции Армении депутат не может привлекаться к ответственности за мнение или действия, совершенные в рамках своей деятельности, а незаконное изъятие его телефона противоречит закону "О гарантиях деятельности депутата парламента Армении" и его полноценной деятельности в качестве депутата.

"В результате незаконной конфискации, а фактической кражи моего мобильного телефона сотрудниками Следственного комитета Армении я лишен возможности публично общаться с гражданами и выражать свою позицию на социальных платформах. Я не могу также получить доступ к своим личным страницам в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм. Кроме того, я храню рабочие заметки на своем телефоне, отсутствие доступа к которым подрывает надлежащее выполнение моих должностных обязанностей и полномочий", - обратил внимание депутат.

Он сообщил, что до сих пор так и не получил от следственных органов законных оснований для конфискации своего мобильного телефона. "Получается, что Генеральная прокуратура РА и Следственный комитет в течение 19 дней скрывают кражу. Рабы премьер-министра Никола Пашиняна продолжат работать в правоохранительной системе, пока однажды не понесут ответственность. В этот момент они будут утверждать, что содержали дом и получали зарплату. Однако тогда уже будет поздно", - резюмировал депутат.