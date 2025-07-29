Вторник, 29 Июля 2025 16:00

АрмИнфо. Рейс 3F315 авиакомпании FlyOne Armenia по маршруту Ереван - Домодедово 26 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту г. Махачкала (РФ) из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, экипаж оперативно отреагировал на ситуацию и принял решение совершить посадку в Махачкале с целью оказания срочной медицинской помощи пассажиру.

"Сразу после приземления к борту прибыла скорая помощь, и пассажир был немедленно доставлен в больницу для экстренной операции. FlyOne Armenia желает пассажиру скорейшего и полного выздоровления и выражает глубокую благодарность экипажу за высокий профессионализм, ответственность и человечность", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

FlyOne Armenia (www.flyone.am) - ведущий авиаперевозчик Республики Армения, основанный в 2021 году. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем двадцати трём направлениям в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока, и их количество продолжает расти. С начала своей деятельности FlyOne Armenia уже перевезла более трёх миллионов пассажиров. Современный авиапарк компании полностью соответствует стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).