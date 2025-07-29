Вторник, 29 Июля 2025 15:10

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 здание № 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание №50 на ул. Налбандяна, здание №5 на ул. Вардананц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично ряды №5–10 в Сари Тахе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание №12 на ул. Григория Просветителя,

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 здания №31А-35 на пр. Баграмяна, 1-й переулок улицы Мамиконянц -частные дома №1–9,

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 Д-3 квартал – здания No.14, 15, 16, 17, 18,

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 Нор Норк, 7-й массив — частично улицы Караханяна и О. Аветисяна, школа №88, детский сад №116, ООО “Брендлидер”, станции сотовых операторов компаний “Вива Армения” и “Юком”,

в Арагацотнской области

11:00-17:00 город Аштарак – кварталы Ара-1, Ара-2 и Нарек, улицы Ерванда Шахазиза, Наркаци, Шираза, Тамазяна, Прошяна, Варои Дзорак, село Карин, села Мецадзор, Верхний Базмаберт, Нижний Базмаберт, Какавадзор, Отеван Диян, Агаракаван, Катнахбюр, Давташен, Ашнак, Партизак, Нижний Саснашен и Верхний Саснашен,

в Араратской области:

10։00 -11։30 село Овташен частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 село Арени частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Котайской области :

11:00-14:00 село Маяковски и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-17:00 город Абовян - микрорайоны № 3 и 4, кварталы Студенческий и Пожарный, ул. Атис, Роддом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Нор Гюх և Կոտи Котайк,

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 Город Мартуни частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12:00-14:00 село Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10։00-16։30 частично село Айгут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично село Дпрабак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) ,

в Тавушской области:

11։00֊14։00 частично Молдавский 4-й переулок в городе Дилижан, улицы Мясникяна и Саят-Новы (частично),

в Лорийской области

11:00-16:00 село Пушкино,

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности