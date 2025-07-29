Вторник, 29 Июля 2025 15:01

АрмИнфо. Армянский национальный комитет по Ближнему Востоку АРФД осудил зверства и серьёзные нарушения, совершаемые в отношении палестинского народа в секторе Газа.

"В свете продолжающегося насилия против невинных мирных жителей в секторе Газа Армянский национальный комитет по Ближнему Востоку решительно осуждает зверства и серьёзные нарушения, совершаемые в отношении палестинского народа", - говорится в заявлении дашнакской организации.

В заявлении также подчеркивается, что нападения на мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, а также разрушение домов, больниц и объектов жизнеобеспечения являются не только вопиющим нарушением международного права, но и организованным преступлением, совершаемым на глазах у всего мира.

"Армянский национальный комитет по Ближнему Востоку также осуждает политику осады и голода, проводимую в отношении около двух миллионов человек, которая лишает их права на достойную жизнь", - говорится в заявлении в связи с плачевной ситуацией, сложившейся в секторе Газа на фоне израильской блокады.