Вторник, 29 Июля 2025 14:47

АрмИнфо. В Котайкской и Сюникской областях Армении через неделю будут запущены две программы, нацеленные на поддержку необеспеченных и крайне необеспеченных граждан. Об этом 29 июля на пресс- конференции в Ереване заявил министр труда и социальных вопросов Армении Рубен Саркисян.

Замминистра пояснил, что программа будет нацелена в частности на безработную молодежь, женщин от 35 до 40 лет, и работоспособных граждан, которые по результатам новой системы оценок считаются необеспеченными. Программы будут способствовать интеграции этой части населения на рынок труда, а прием будет осуществляться цифровыми системами.

Представляя первую программу, Саркисян рассказал, что она будет состоять из трех компонентов: обучение, приобретение рабочего опыта, и частичная компенсация заработной платы. При этом выбор компонента, по словам замминистра, будет осуществлен работодателем по итогам собеседования. "В случае, если он выберет, что бенефициару необходимо пройти обучение, государство оплатит 5 месячное обучение, а также покроет расходы работодателя на предоставление этого обучения до 250 000 драм, после чего работодатель должен будет заключить трудовой договор как минимум на 6 месяцев", - пояснил Саркисян.

Вместе с тем, как продолжил замминистра, государство должно будет на протяжении 6 месяцев покрывать налоговые обязательства в размере 50 000 драм. "А в случае, если работодатель считает, что бенефициару программы нужна лишь практика, то с первого же дня между ними подписывается трудовой договор сроком на 6 месяцев, в течение которых за первые три месяца государство работодателю оплачивает зарплату и налоги в размере 165 000 драм, а следующие три месяца налоговые обязательства до 50 000 драм", - подчеркнул Саркисян, добавив, что по их подсчетам бенефициарами первой программа могут быть до 400 человек.

Касаясь второй программы, нацеленной на помощь крайне необеспеченным семьям, замминистра рассказал, что в отличие от первой, в этом случае предлагается оплачиваемая общественная работа, которая имеет определенные отраслевые направления. Например, ремонтные работы, не требующие особых профессиональных навыков, сфера обслуживания, лесное хозяйство, туризм, сфера образования и так далее. "По этой программе бенефициары будут уже получать посуточную оплату труда, за один день - 3500 драм", - обратил внимание Саркисян.

Касаясь размера оплаты, он пояснил, что она определялась с учетом того, что наряду с ней государство также будет оказываться дополнительную денежную поддержку. "Таким образом, мы помогаем людям не зависеть полностью от пособий, а совмещая их с зарплатой, постепенно становясь независимыми", - пояснил чиновник.

Вторая программа, по словам Саркисяна, предназначена по их оценкам для 350 бенефициаров. "Но в случае, если спрос увеличится, то будет увеличено и количество квот", - добавил замглавы Минсоцтруда.

При этом он обратил внимание, что в случае, если бенефициар отказывается от всех предложений по этим двум программам, то это дает им повод считать, что у него есть доход, о котором он не сообщил. В этом случае предоставление пособий не продолжается. Однако он заверил, что в обоих случаях учитывается желание и выбор бенефициара.

Саркисян добавил, что после прохождения программы, бенефициары не будут лишены пособий сразу. Как пояснил замминистра, помощь будет продолжаться, но в процессе будет осуществляться переоценка доходов, и со временем она будет сокращаться. "То есть это будет происходить поэтапно, ведь ясно, что, даже найдя работу, человек не может сразу справиться со всеми проблемами", - резюмировал Саркисян.