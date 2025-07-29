Вторник, 29 Июля 2025 13:55

АрмИнфо. В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1 и прилегающий винодельческий ландшафт" региона Вайоц Дзор в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Министерствп образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении.

Для реализации этой цели между МОНКС Армении, общественной организацией "Совет по энотуризму Армении" и научно-исследовательским фондом "Пещера Арени-1" был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписали заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян, исполнительный директор общественной организации "Совет по энотуризму Армении" Тигран Мартиросян и исполняющий обязанности директора научно-исследовательского фонда "Пещера Арени-1" Борис Гаспарян.

"Придавая важное значение ценности историко-культурного наследия, его популяризации и передачи будущим поколениям, стороны планируют сотрудничество путем совместной работы по разработке заявки на включение объекта "Пещера Арени-1 и прилегающий винодельческий ландшафт" региона Вайоц Дзор в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении МОНКС.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Альфред Кочарян подчеркнул важность подписания меморандума о сотрудничестве и отметил, что благодаря совместным усилиям в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО после многолетнего перерыва были включены новые памятники, и этот процесс должен быть непрерывным. -