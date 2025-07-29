Вторник, 29 Июля 2025 11:57

АрмИнфо. Следственный комитет Республики Армения завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора строительной компании А.К. по факту совершения хищения в особо крупном размере.

Согласно СК, директор компании по оценке недвижимости А.А. предоставил директору компании, приобретающей участки, признанные представляющими приоритетный общественный интерес на прилегающем участке улиц Абовяна-Налбандян-Арами города Еревана, ложный отчет об оценке недвижимого имущества, подлежащего оценке, который был в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости.

В результате, на основании отчета, А.К. путем мошенничества похитил недвижимое имущество, принадлежащее В.Г. и С.Ю., на сумму в особо крупном размере - 370 миллионов 700 тысяч драмов, заплатив лишь 74 миллиона 906 тысяч драмов, установленную в отчете об оценке.

В отношении А.К. возбуждено публичное уголовное преследование по статье 255, части 3, пункту 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и статье 457, части 1 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, (печати, бланки) Уголовного кодекса, а в отношении Х.А. - по статье 46-255, части 3, пункту 3 (пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере) и статье 457, части 1 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков). На недвижимое имущество, принадлежащее А.К., наложен арест в размере 295 млн 902 тыс. драмов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.