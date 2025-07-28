Понедельник, 28 Июля 2025 20:15

АрмИнфо. Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетила гарнизонный госпиталь Минобороны страны.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена Армении, визит был совершен по поручению защитника прав человека Анаит Манасян и обусловлен тревожным звонком родителей военнослужащего. Отмечается, что последние выразили обеспокоенность состоянием здоровья своего сына, недавно призванного в Вооруженные силы, и ходом его лечения.

Представители Защитника провели встречи с медицинским персоналом госпиталя для обсуждения вопросов, связанных с обследованием, лечением и реабилитацией военнослужащего. В рамках визита состоялась личная беседа с военнослужащим, последний рассказал о волнующих его вопросах.

"Считаем необходимым отметить, что по вышеуказанному вопросу в аппарате Защитника ведется производство. Вопрос обеспечения надлежащего медицинского обслуживания военнослужащих продолжает оставаться в центре внимания Защитника прав человека", - говорится в сообщении офиса ЗПЧ Армении.