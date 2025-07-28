Понедельник, 28 Июля 2025 20:10

АрмИнфо. Спикер парламента Арцаха Ашот Даниелян отреагировал на высказывания советника президента Азербайджана по международным делам Хикмета Гаджиева в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"Гаджиев в очередной раз исказил действительность, заявив, что "армяне Карабаха покинули страну по собственной воле" и что "Азербайджан готов их реинтегрировать". Это заявление - не только грубое искажение действительности, но и циничная попытка оправдать преступление, совершённое на государственном уровне, и убедить международное сообщество в его законности", - говорится в заявлении спикера парламента Арцаха Ашота Даниеляна.

По его словам, неоспоримая реальность заключается в том, что народ Арцаха никогда добровольно не покинул бы свою тысячелетнюю родину.

"Десятимесячная жестокая блокада и её катастрофические последствия, а также военное нападение 19 сентября 2023 года поставили людей перед чётким выбором: насильственное покидание родины или физическое уничтожение. Именно такую "реинтеграцию" предлагал Азербайджан: подчинение без прав, без безопасности, без гарантий выживания.

Это преступное поведение продолжается и сегодня. 23 армянина, включая военно- политическое руководство Республики Арцах, содержатся в заложниках в азербайджанских тюрьмах, подвергаясь ложным и сфабрикованным судебным процессам", - отметил глава законодательного органа НКР.

Даниелян заметил, что это проявление диктатуры, движимой политикой мести, в отношении которой международное сообщество демонстрирует молчание и бездействие.

Законодатель уверен, что это преступное молчание лишь способствует продолжению беззакония.

"Когда военные преступления остаются безнаказанными, они превращаются в политический инструмент. Сегодня тысячи жителей Арцаха живут в статусе беженцев, лишенные всего, кроме памяти и достоинства. История очищается правдой, а не пропагандой. Голос армян Арцаха не будет заглушён ни манипуляциями и фальсификациями Гаджиева, ни такими чиновниками, как он", - резюмировал Даниелян.