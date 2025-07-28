Понедельник, 28 Июля 2025 18:13

АрмИнфо. В Министерстве образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении сообщили, что утверждены продолжительность учебных занятий и даты каникул на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, приказом министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанны Андреасян, учебный год у обучающихся с 1 по 12 класс начнется с 1 сентября 2025 года и закончится 22 мая 2026 года при пятидневной рабочей неделе и 23 мая - при шестидневной рабочей неделе.

Также установлено расписание каникул для учащихся 1-12 классов общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год.

Первоклашки будут отдыхать: с 13 по 24 октября 2025 года включительно при 5-дневной рабочей неделе и с 13 по 25 октября 2025 года включительно - 6-дневной рабочей неделе; с 22 декабря 2025 года по 16 января 2026 года включительно при пятидневке, с 22 декабря 2025 года по 17 января 2026 года включительно при шестидневке; с 16 по 27 марта 2026 года включительно и с 16 по 28 марта включительно соответственно.

Второклашки: с 20 по 24 октября 2025 года включительно при пятидневке, с 20 по 25 октября 2025 года включительно при шестидневке; с 22 декабря 2025 года по 16 января 2026 года

включительно при пятидневке, с 22 декабря 2025 года по 17 января 2026 года включительно при шестидневке; с 23 по 27 марта 2026 года включительно при пятидневке, с 23 по 28 марта 2026 года включительно при шестидневке.

Учащиеся 3-12 классов осенью будут отдыхать с 20 по 24 октября 2025 года включительно при пятидневке, с 20 по 25 октября 2025 года включительно при шестидневке; с 22 декабря 2025 года по 5 января 2026 года включительно; с 23 по 27 марта 2026 года включительно при пятидневке, с 23 по 28 марта по 2026 год включительно при шестидневке.