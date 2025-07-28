Понедельник, 28 Июля 2025 17:59

АрмИнфо. В Арагацотнской области в первом полугодии 2025 года общине Аштарак возвращена <особо охраняемая территория> площадью 4 гектара, сообщает Генеральная прокуратура.

Согласно информации, в Арагацотнской области в первом полугодии 2025 года по уголовным делам восстановлен ущерб, причиненный государству и общине, на сумму 11 миллионов 670 тысяч драмов, что эквивалентно около 30 тысячам долларов США. По иску, поданному в Антикоррупционный суд, в рамках осуществления полномочий по защите государственных (общинных) интересов общине возвращен объект недвижимости стоимостью 31 миллион 680 тысяч драмов.

В частности, в результате вступления в силу решения Антикоррупционного суда от 13 января 2025 года восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок площадью 4 га, предназначенный для использования в качестве <особо охраняемой территории>, расположенный в посёлке Оргов общины Аштарак Арагацотнской области. Кадастровая стоимость, приближенная к рыночной, составляет 31 миллион 680 тысяч драмов.

В ведомстве напомнили, что прокуратура в иске о защите государственных (общинных) интересов требовала признать недействительным аукцион от 25 апреля 2005 года по отчуждению земельного участка площадью 4 га своему сыну с нарушением закона бывшим главой общины Оргов. В результате удовлетворения иска земельный участок, предназначенный для использования в качестве <особо охраняемой территории>, был возвращён Республике Армения.