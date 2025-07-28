Понедельник, 28 Июля 2025 17:53

АрмИнфо. Защита мецената, главы ГК <Ташир> Самвела Карапетяна, арестованного 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти, убеждена, что даже при самом большом <желании> продолжение этого абсурдного уголовного дела невозможно. В связи с этом адвокат Арам Вардеванян сегодня направил письма в Генеральную прокуратуру и Генеральному прокурору.

<Очевидно, что столь длительный, необоснованный и незаконный арест Самвела Карапетяна подлежит отмене прокурором. Необходимо отметить, что в течение предыдущей недели сама сторона защиты инициировала определённые процессуальные действия, результаты которых более чем очевидны. В результате даже при самом большом <желании> продолжение этого абсурдного уголовного дела невозможно>, - написал Вардеванян в соцсети.

Как считает адвокат, примечательно, что в последние дни некоторые стали употреблять выражение <без вариантов>.

<Простым упражнением можно зафиксировать: либо упомянутое действие также является призывом, подпадающим под действием-призывом, подпадающим под действие Уголовного кодекса, в числе прочего <захват власти, злоупотребление должностными полномочиями в частном секторе>, либо в обоих случаях действуют общие правила свободы слова. Примечательно, что в одном случае речь была направлена на защиту Первопрестольной, участие, а в другом - на уклонение от исполнения решения Арбитражного суда>, - заметил адвокат.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. За этим последовало принятие парламентом РА пакета законодательных поправок, нацеленых на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию <ЭСА>, а 18 июля решением главы КРОУ Романос Петросян был назначен временным управляющим "Элсетей" в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "ЭСА". Полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства.

23 июля стало известно, что о глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорится в заявлении армянского кабмина..