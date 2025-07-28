Понедельник, 28 Июля 2025 17:51

АрмИнфо. Внутриполитическую ситуацию в Армении и вопросы региональной безопасности обсудили в ходе встречи в Монтевидео премьер-министр Испании Педро Санчес и представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" в Социнтерне (Societa Internationale), вице-президент Социнтерна Марио Налбандян. Премьер Испании, находился в Уругвае с визитом вежливости.

Как сообщает Центральный офис Бюро АРФД, собеседники также затронули

вопросы, связанные с защитой прав армянских военнопленных, удерживаемых в заложниках Азербайджаном, и правом народа Арцаха на возвращение на родину.

Марио Налбандян передал премьер-министру Испании письмо и приложенную к нему справку представителя Бюро АРФД Армена Рустамяна о регрессе демократии и установлении авторитарного режима в Армении.