Понедельник, 28 Июля 2025 17:39

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на встрече с делегацией секретариата Зеленого климатического фонда (GCF) обсудил возможности поддержки фондом организации 17-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP-17) в Армении в октябре 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Минокружающей среды Армении, в частности, стороны обсудили возможности экспертной поддержки, программного сотрудничества и софинансирования ряда организационных аспектов.

Матевосян отметил, что проведение COP-17 представляет собой уникальную возможность для Армении заявить о себе на международной арене как об ответственном и перспективном партнере. По его словам, конференция также рассматривается как важная платформа для обмена глобальным опытом и ресурсами, направленными на сохранение биоразнообразия, устойчивость экосистем и эффективное решение климатических проблем.

В ходе обсуждений стороны также затронули набор инструментов финансовой, технической и экспертной поддержки, предлагаемых GCF. В частности, были обозначены направления, в которых совместные усилия могут привести к наиболее эффективным результатам, особенно в контексте реализации Национальной климатической политики, экологических программ и устойчивого развития.

В этой связи представители делегации GCF поделились рядом успешных программ, реализованных в других странах, которые могут служить примером для Армении. В завершение встречи стороны подтвердили свою готовность углублять сотрудничество с целью совместной разработки инициатив, продвижения новых программ и укрепления позиций Армении в международной сети экологического партнерства.

Конвенция ООН о биологическом разнообразии - одна из трех ключевых международных экологических конвенций, направленных на регулирование усилий международного сообщества по обеспечению экологической устойчивости, охране биологического разнообразия, восстановлению экосистем и устойчивому использованию природных ресурсов. Конференции Сторон Конвенции являются одними из крупнейших глобальных экологических мероприятий, которые проходят каждые два года и в ходе которых страны- участницы разрабатывают механизмы для реализации положений Конвенции и принимают новые обязательства для усиления защиты природных ресурсов.