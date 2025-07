Понедельник, 28 Июля 2025 17:36

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана

11:00-17:00 здания No. 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, здания No. 2, 4, 14 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания No. 16, 18, 20, 36, 38, 40, 40а на ул. Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания 19, 20/1, 21, 24, 24б, 25 на ул. Саряна, здания No.2, 4 на ул. Хоренаци, здания No. 12, 17 на ул. ул. Григора Лусаворича, здание No. 10 на ул. Закян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания No. 38, 40 на ул. Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания No.27, 29, 31, 33 на ул. Демирчяна, здание No.5а и частные дома No.88, 90, 92 на ул. Арама, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание No.66а на ул. Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание No.19/1 на пр. Саят-Новы, частный дом No. 1 на ул. Лео, частный дом No.42 по адресу 1-й переулок Айгедзора,, парк на пересечении улиц Маштоца, Московяна и Баграмяна и улица Байрона,

административный округ Арабкир Еревана

11։00-17։00 здания No.46-48А на пр. Комитаса и No.10 здание на ул. Врацакан,

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 жилой квартал ХА Б-1 полностью,

административный округ Аван Еревана

11:00-17:00 здание No. 55/5 на ул. Царав Ахбюр, Аван: здания квартала Туманяна (частично) и частные дома прилегающих территорий, ООО “Премиум Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Цахкаландж, Овтамедж, Гехакерт,

в Араратской области:

10:00-12:00 села Геганист, Аргаванд, Гетапня, Паракар, Таиров частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

10։00-11։30 частично село Неркин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-15:00 частично села Арарат, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

13։00-14։30 город Арташат: частично улицы Мравян, Спандаряна, Абовяна, Ханджяна, А. Хачатуряна, Агаяна, Налбандяна, Нардоса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С. Акопяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, Масис, Азатамартикнер, здание No. 21 на улице 23 Августа, частично Верхне-Арташатское шоссе, частично Арташатско-Даларское шоссе, частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Атарбекяна, Арсеняна, Мясникяна в городе Ехегнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Котайской области :

10:00-14:00 город Чаренцаван - Чаренцаванский колледж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11։00-17։00 частично ул. Азатутян в селе Дзорахбюр, села Нор Гюх и Котайк, микрорайоны No. 3 и 4 в городе Абовян, кварталы Студенченский и Пожарный, улица Атис, Роддом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 частично села Шогакат, Артаныш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-14:00 Город Мартуни частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-15:00 населённый пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Тавушской области:

11։00֊14։00 село Верхний Гош,

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Дзюнашох, Пагагбюр

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности