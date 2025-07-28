Понедельник, 28 Июля 2025 17:26

АрмИнфо. В Армении 24% населения официально считается бедным, многие из которых даже не могут себе позволить купить хлеб, в то время как премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что народ стал жить на 50% лучше.

Как заметил на своей странице в Фейсбук член совета старейшин, член политсовета партии "Страна для жизни" Давид Манукян, в доказательство своих заявлений премьер Армении приводит абсурдные данные.

В связи с этим Манукян призвал посетить любое село в Армении, зайти в местный магазин и ознакомиться с записями в тетрадках о товарах, проданных в долг. По его словам, многие люди вынуждены покупать в долг даже хлеб. В этом ключе он указал и на серьезные проблемы в сфере принудительного исполнения долгов, когда сотни тысяч граждан не могут расплатиться по своим кредитам.

"Я рекомендую вам проверить, сколько автомобилей в Армении старше 10 или 20 лет, и сколько из них могут передвигаться без газа. Люди не из-за "лучших времен" вынуждены ездить на старых автомобилях или заправлять их газом. Проверьте также, какое количество семей, живущих

вместе в одном доме, не имеют возможности построить новый дом или купить квартиру, в то время как ваши "коллеги по команде" покупают квартиры стоимостью в несколько сотен тысяч долларов одну за другой", - обратил внимание Манукян.

Он также подчеркнул, что многие больные люди в Армении не могут получить даже обычную медицинскую помощь из-за финансовых трудностей. "Эти факты можно перечислять бесконечно, они наглядно демонстрируют реальное положение дел в жизни нашего народа. Однако что можно сказать руководителю страны, когда 24% населения официально считается бедным и сталкивается с проблемами обеспечения себя хлебом, а он заявляет, что наш народ живет намного лучше" - резюмировал Манукян.

Ранее премьер Армении заявил, что армянский народ стал на 50% жить лучше, поскольку около 50 тысяч граждан отмечали праздник Преображения Господня на озере Севан, а в ресторанах страны иголке негде упасть.

Согласно данным Статкомитета Армении, по итогам 2023 года бедным считается 24,8% населения. По раннему прогнозу Всемирного банка (апрель 2024 года) уровень бедности в Армении, рассчитанный на базе паритета покупательской способности, в 6,85$ на человека в день (по ППС 2017 года), постепенно должен был снизиться до 47,7% в 2024 году, и далее до 46,6 % в 2025 году ( с 49,1% в 2023 году). А уровень безработицы в Армении по данным Статкомитета за 2024 год повысился с 12,4% до 13,9%. По состоянию на февраль 2025г. в поисках работы находилось 1044 чел., из коих 615 женщины и 429 - мужчины. На 1 марта 2025г спрос со стороны работодателей на рабочую силу сократился на 26,2% годовых - до 2474 чел., а нагрузка на 1 вакантное место выросла на 15,8% годовых - до 22 чел.

При этом, трудоустроиться к марту 2025г удалось 629 гражданам, что на 31,3% уступает показателю годовой давности или же составляет 1,1% от общего числа ищущих работу граждан.