Понедельник, 28 Июля 2025 16:13

АрмИнфо. Азербайджан не делает реальных шагов к миру и сохраняет люфт для войны. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян.

Зампред АНК напомнил, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в субботу заявил, что в их повестке нет "военного столкновения с Арменией".

"Пропагандисты великого "миротворца" Никола Пашиняна в восторге, представляя это заявление как успех и доказательство эффективности "мирного курса". Пашиняну и его пропагандистам не приходит в голову, что это очень опасная формулировка. Гаджиев не утверждает, что война или военные действия Азербайджана против Армении исключены.

Он никак не объясняет обстрелы и эскалацию на армяно-азербайджанской границе сразу после объявленного согласования текста мирного соглашения. Он просто говорит, что война не стоит в повестке", - заметил политик.

По его словам, любой, кто умеет анализировать подтекст, понимает скрытую под видом миротворчества угрозу. "Повестка - вещь нестабильная: то, что не стоит в повестке сегодня, может стать таковой завтра. Это означает, что Азербайджан не делает реальных шагов к миру и продолжает сохранять возможность войны. А Пашинян продолжает обманывать народ своими якобы дипломатическими "успехами", - заключил Зурабян.