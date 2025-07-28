Понедельник, 28 Июля 2025 16:07

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении главы Шитракской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна.

Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности.

<Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя.

В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя).

В качестве меры пресечения в отношении последнего был избран арест.

Уголовное дело в отношении М.А. было направлено с обвинительным заключением надзирающему прокурору с ходатайством об утверждении и направить его в суд для рассмотрения по существу>, - говорится в сообщении.

Напомним, что эскалации кампании властей против Армянской Апостольской Церкви был дан старт 29 мая на заседании правительства, когда премьер Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В ходе антицерковной кампании власти арестовали двух архиепископов - Баграта Галстаняна, по обвинению в <подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти>, а главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна - за призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ, информационных и коммуникационных технологий. Причем для задержания последнего спецназ СНБ проник на территорию Святого Эчмиадзина, где проходило собрание священников, однако задержать Аджапахяна им помешали представители духовенства и верующие. Аджапахян самостоятельно прибыл в Следственный комитет в Ереване, где был задержан, а затем и арестован на 2 месяца. Галстанян и Аджапахян содержаться в здании СНБ, УИУ <Ереван-Кентрон>.

20 июля Пашинян в соцсети призвал к готовности свергнуть Катокикоса Гарегина 2-го. <Готовьтесь к Большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина>, - написал он в соцсети.