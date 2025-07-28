Понедельник, 28 Июля 2025 15:36

АрмИнфо. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и из нее в связи со сбоем информационных систем. Среди задержанных и отмененных рейсы авиакомпании и в/из Еревана.

Как сообщает ТАСС, авиакомпания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.

"Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Пассажирам отмененных рейсов доступны по месту покупки возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней", - сообщили в "Аэрофлоте".

Перевозчик предупредил о вынужденной корректировке в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

Авиакомпания также отмечает, что в настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов.

Также отмечается, что прокуратура взяла под контроль ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота" в Шереметьево.