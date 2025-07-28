Понедельник, 28 Июля 2025 15:31

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие по делу бывшего министра обороны, ныне руководителя оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Сейрана Оганяна и бывшего министр экологии, ныне депутата Арцвика Минасяна и еще 4 лиц.

Как сообщает СК, С.О. (Сейран Оганян) будучи лицом, обязанным подавать декларацию, скрыл сведения о земельном участке площадью 10 526 квадратных метров в Гегаркуникской области и расположенных на нем строениях в годовой декларации об имуществе, доходах, процентах и расходах, поданной в 2021 году и подлежащей декларированию, что привело к недекларированию имущества в особо крупном размере.

По делу проходят также сотрудники Министерства экологии.

Уголовное производство в отношении 6 лиц выделено в отдельное производство и направлено вместе с обвинительным заключением надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее, 7 июля Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна лишили депутатской неприкосновенности. На внеочередном заседании НС представляя ходатайство, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отметила, что предварительным следствием, проведенным Военным следственным управлением Следственного комитета в 2017 г. в рамках возбужденного им уголовного дела, получены фактические данные о том, что земельный участок площадью 10.526 кв.м по адресу община Драхтик, Гегаркуникская область, 1-я улица, 71, входящий в территорию ГНКО "Национальный парк Севан" и являющийся государственной собственностью, был изъят и в 2010-2015 гг. на указанном земельном участке был построен частный дом без права застройки лицом, обязанным подать декларацию. 12 декабря 2016 г. в итоге конкурса, проведенного межведомственной конкурсной комиссией, единственным победителем был признан житель Еревана Бениамин Суренович Галечян. Указанный земельный участок был предоставлен ему с правом аренды и застройки сроком на 25 лет, с инвестированием 250 млн драм в течение двух лет для строительства зоны отдыха. В ходе предварительного расследования также было установлено, что земельный участок площадью 10.526 кв.м, расположенный по вышеуказанному адресу, входящий в территорию ГНКО "Национальный парк Севан", являющийся государственной собственностью, и построенный на нем незаконно частный дом, с 2010 г. фактически находятся во владении лица, обязанного подать декларацию. Анна Вардапетян добавила, что Сейран Оганян, в период с 14 апреля 2008 г. по 9 сентября 2016 г., занимая должность министра обороны, без законных оснований завладел данным земельным участком, возведя на нем незаконные постройки при отсутствии права на строительство.

Что касается Арцвика Минасяна, то, по словам Вардапетян, Минасян, занимавший должность министра охраны окружающей среды РС с 27 сентября 2016 г. по 12 мая 2018 г., не исполнял свои должностные обязанности, исходя из групповых интересов, использовал свое должностное положение вопреки интересам службы, вследствие чего был причинен существенный вред законным интересам общества и государства. В частности, Арцвику Минасяну было сообщено, что занимавший должность министра обороны Сейран Оганян незаконно в течение 2010-2015 гг. занял земельный участок площадью 10.526 кв.м, расположенный по адресу: община Драхтик, 1-я улица, дом 71, являющийся особо охраняемой природной территорией, входящей в территорию ГНКО "Национальный парк Севан" и принадлежащей РА, самовольно возвел на указанной территории незаконные постройки при отсутствии права на строительство. По словам генпрокурора, Арцвик Минасян, обладая вышеуказанной информацией, исходя из групповых интересов, не исполнял свои должностные обязанности, не принял мер по устранению последствий допущенных нарушений, не обеспечивал применение мер законной ответственности в отношении соответствующих лиц.