Понедельник, 28 Июля 2025 15:25

АрмИнфо. В связи с проникновением тропического теплого воздуха с юга, с 28 июля по 2 августа в Араратской долине, предгорьях Вайоц Дзора, а также в долинах Сюникской области и в Ереване ожидается повышение температуры.

Как сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии и мониторинга Минокружающей среды РА, в указанные дни с 16:00 до 17:00 температура может достигать +38 и +40 градусов. В связи с этим на указанных территориях, а также в предгорьях Арагацотна и Котайка, прогнозируется высокая степень пожароопасности.

По данным Гидрометцентра, в Ереване 28 и 29 июля ожидается погода без осадков, однако с 30 июля по 2 августа возможны кратковременные дожди с грозами. Во время грозы и в вечерние часы также прогнозируется усиление ветра со скоростью 16-19 м/с.

В регионах страны в период с 28 по 31 июля и после полудня 1-2 августа в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. Ветер будет западным со скоростью 2-5 м/с, но во время грозы ожидается его усиление до 17-20 м/с.