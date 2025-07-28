Понедельник, 28 Июля 2025 15:13

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян утверждает, что сегодня люди в Армении живут примерно на 50% лучше. Переполненные рестораны, отдых на берегу озера Севан и очереди за получением шенгенской визы, растягивающиеся на 6-7 месяцев - лучшее тому подтверждение.

<Некоторые нервно реагируют на мои заявления о том, что люди стали жить примерно на 50% лучше. 27 июля только на берегу озера Севан находилось более 50 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - жители Еревана и 9 регионов. Приехать на берега Севана с семьёй - это расходы, причём ощутимые. Откуда берутся эти расходы и почему раньше это не было так масштабно?

В ресторанах Еревана и республики нет места и без перерыва. До недавнего времени поход в ресторан был роскошью, недоступной роскошью. Сегодня рестораны и кафе в Армении растут как грибы после дождя, и посещение этих ресторанов и кафе - это расходы. Откуда берутся эти расходы и почему раньше это не было так масштабно? Более того, некогда существовавшая нервозность пойти в ресторан с семьёй полностью исчезла, ведь рестораны и кафе давно перестали быть вотчиной преступников>, - написал он в соцсети.

Помимо этого, указывает премьер, люди жалуются на очереди за туристическими визами в страны ЕС, которые порой растягиваются на 6-7 месяцев, при том, что оформление визы само по себе является расходом, не говоря уже об отдыхе в европейских странах.

<С 2018 года количество поездок граждан Армении в страны ЕС увеличилось в геометрической прогрессии. Понимаете, в геометрической прогрессии? Каждая поездка - это расходы, ощутимые и значительные. Откуда же берутся эти расходы и почему раньше этого не делали в таких масштабах?

Да, есть недовольство тем, что можно было платить 50% от установленных законом налогов, отдавать оставшиеся 25% различным чиновникам, а остальное оставлять себе... и тратить на замену разбитых в ямах деталей автомобилей, покупку авиабилетов, которые в четыре раза дороже, на последствия воспитания детей на улице из-за отсутствия детских садов, на расходы на здравоохранение и т.д.

Извините, но это совершенно неприемлемое недовольство, поскольку благополучие гражданина зависит в первую очередь не от того, сколько денег он тратит на своё благополучие, а от того, сколько местные и государственные бюджеты тратят на благополучие граждан. И то, что эта формула работает, было показано 27 июля, на Вардаваре>, - резюмировал Никол Пашинян.

Напомним, что в 2022 году тогдашний министр экономики Армении Ваан Керобян утверждал, что ереванские пробки являются показателем экономической активности.