Понедельник, 28 Июля 2025 14:45

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Республики Узбекистан.

Как генеральная прокуратура РА, А.А., обвиняемый в совершении вымогательства в особо крупном размере, 25 июля 2025 года был передан компетентным органам Республики Узбекистан.