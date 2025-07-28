Понедельник, 28 Июля 2025 14:38

АрмИнфо. Несмотря на опыт других стран, Армения выделяет меньше всего средств органам местного самоуправления - лишь 3-4% от общего бюджета, особенно второму по величине городу страны - Гюмри. Об этом 28 июля заявил мэр Гюмри Вардан Гукасян на пресс-конференции, организованной в связи с истечением 100 дней своего пребывания на посту.

По его словам, такой уровень финансирования является позорным. Он отметил, что не встречал аналогичной ситуации, когда бюджет столицы составляет 160 млрд драмов, а бюджет второго города - всего 4,5 млрд. "Ничего подобного не наблюдается в других странах. Если в столице проживает в десять раз больше людей, то и бюджет должен быть пропорциональным - пусть будет 70 миллиардов драм, но никак не 160", - возмутился Гукасян.

В этом ключе мэр привел данные о финансировании других городов республики. Например, по его представленным данным, бюджет Арташата составляет 6 миллиардов драмов. При этом он обратил внимание, что в случае с Арташатом, в отличие от Гюмри, учитываются сельские территории, и заверил, что это неправильный подход. Далее он привел другие примеры: Масис получает 4,2 миллиарда, Мецамор - 4 млрд, Аштарак - 3,739 млрд, Мартуни - 4,182 млрд, Ванадзор - 3,118 млрд и Ахурян - 2,664 млрд драмов.

Гукасян при этом заверил, что в течение 37 лет самый уязвимый класс населения живет именно в Гюмри. В связи с этим он выразил недоумение по поводу такого государственного подхода, особенно после разрушительного землетрясения в Гюмри 7 декабря 1988 года.

В этом ключе мэр обратил внимание, что депутаты от правящей партии "Гражданский договор" обсуждают несущественные темы, такие как празднование Вардавара или музыкальные фонтаны.

Ранее правящая сила во главе с премьер-министром Николом Пашиняном раскритиковали власти Гюмри за то, что из поющего фонтана города прозвучала накануне песня "доля воровская". Премьер у себя на странице в Фейсбук в этой связи написал "вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться". Гукасян призвал власти сосредоточиться на реальных проблемах и заняться серьезной работой вместо того, чтобы обсуждать такого уровня вопросы. По его словам люди разные, кому-то нравится и эта песня.

"Следует обратить внимание на то, что в бюджете премьера предусмотрено 25 млрд драм на его расходы, а сумма, выделяемая для 930 общин государства - меньше этой суммы. Этот вопрос необходимо поднять в Национальном собрании Армении, вместо вопроса удержания депутатами "своего кресла" ", - добавил Гукасян, заверив, что подобный подход он встречал и при предыдущих властях.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия "Гражданский договор" (35,47% голосов), однако этого процента было недостаточно для того, чтобы город возглавил кандидат от правящей партии Сарик Минасян. Объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%.