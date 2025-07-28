Понедельник, 28 Июля 2025 14:37

АрмИнфо. Задержание архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэля Аджапахяна является политическим заказом, считает мэр Гюмри Вардан Гукасян. Об этом он заявил 28 июля на пресс-конференции, организованной в связи с истечением 100 дней своего пребывания на посту.

Гукасян подчеркнул, что отрицательно относится к произошедшим событиям и отметил, что за 65 лет своей жизни впервые стал свидетелем задержания архиепископов. "Такое еще произошло в 1937 году. В те годы мы слышали о подобных случаях. Я однозначно осуждаю такую практику. Задержанные Баграт Галстанян и Микаэль Аджапахян оба из Гюмри. Несмотря на то, что наши взгляды с Багратом Галстаняном не совпадают, я его уважаю и считаю оба эти случая результатом политического заказа", - подчеркнул Гукасян.

Мэр Гюмри отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен держаться подальше и от Католикоса всех армян Гарегина Второго, добавив, что это не входит в его компетенцию и не должно касаться "Гражданского договора". " Но то, что церкви должны быть на стороже - это факт. Поживем, увидим, как все будет ", - резюмировал Гукасян.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.