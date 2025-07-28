Понедельник, 28 Июля 2025 13:09

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян на встрече с послом Франции в стране Оливье Декотиньи выразила благодарность последнему за плодотворное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, Андреасян также указала на дружественные и исторически крепкие отношения сложившиеся между Арменией и Францией, подтвердив готовность к расширению и углублению взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, молодёжи и спорта.

Среди совместно реализуемых программ Андреасян особо выделила программу "Французский язык как иностранный: обучение, модернизация и продвижение" для преподавателей французского языка, реализуемую совместно с посольством Франции в Армении, в рамках которой около 240 преподавателей прошли курсы повышения квалификации.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере культуры, в частности, выставку "Цвета и свет армянского импрессионизма" в знаменитом культурном центре Барбизон во Франции, где представлены ценные работы, представляющие армянский импрессионизм, из коллекции Национальной галереи Армении. Были также обсуждены организационные вопросы выставки, которая состоится совместно с Лувром в сентябре 2025 года в Историческом музее Армении. Планируется передать в Армению более десятка значимых экспонатов из коллекции Лувра с соблюдением всех правил безопасности.

"Мы рассматриваем это сотрудничество не только как важное культурное событие, но и как эффективное средство развития потенциала и профессионального укрепления наших музеев", - отметила Андреасян, добавив, что музеи Республики Армения в последние годы провели

плодотворную работу по организации международных выставок.

В свою очередь Декотиньи выразил благодарность за постоянную поддержку инициатив французского посольства. Посол отметил, что между Арменией и Францией уже установлено динамичное, взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и общих ценностях. Он подтвердил готовность Франции и впредь прилагать усилия для углубления сотрудничества, реализации новых инициатив и укрепления двустороннего партнёрства на благо обоих народов.

В ходе встречи были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, касающиеся, в частности, деятельности Французского университета в Армении, Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса, а также развития преподавания французского языка как иностранного в общеобразовательных школах Республики Армения.