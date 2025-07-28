Понедельник, 28 Июля 2025 12:59

АрмИнфо. В результате пожаров, вспыхнувших в восточной приграничной зоне Арцаха за последнюю неделю, под угрозой оказались около 100 историко-культурных памятников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Арцаха, представившая карту распространения пожаров, основанную на данных системы NASA LANCE/FIRMS.

Так, согласно источнику, в зоне действия огня находятся историко-культурный заповедник Тигранакерта в Аскеране, монастырский комплекс Амарас, а также множество памятников, расположенных в окрестностях общины Талиш и других населённых пунктов.

В Министерстве обратили внимание, что по данным, распространяемым в социальных сетях, от огня уже пострадали исторические тутовые сады в арцахской общине Нор Шен.

"Распространение огня также достигло общин Нахиджеваник и Сейдишен, где находятся церкви и другие объекты культурного наследия, которые под непосредственной угрозой исчезновения", - подчеркнули в Минкультуры Арцаха.

В связи с текущей ситуацией в ведомстве напомнили, что Азербайджан, обладая фактическим контролем над территорией Арцаха, согласно международному праву и конвенциям об охране культурного наследия, обязан обеспечивать защиту культурного и природного наследия на контролируемых территориях. В частности, он должен принимать неотложные меры по тушению пожаров и восстановлению нанесённого ущерба.

"Международные структуры и специализированные организации должны в рамках своего мандата оценить сложившуюся ситуацию и предпринять необходимые шаги для сохранения культурного наследия Арцаха", - резюмировали в Министерстве.

Напомним, что ранее экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян сигнализировал, что пожары, начавшиеся несколько дней назад в районе Акна, распространились на северо-востоке до села Талыш и на юго-востоке до Джракана и Гадрута, практически, вдоль всей восточной границы Республики Арцах.