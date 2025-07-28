Понедельник, 28 Июля 2025 11:11

АрмИнфо. Будущее наступило, будущее- сегодня. Об этом написал в соцсети ушедший с сегодняшнего дня в отпуск премьер Армении Никол Пашинян.

<Ключевой нарратив некоторых оппозиционных кругов заключается в том, что в Армении царят напряжённость, апатия и ненависть.

Сейчас я смотрю на кадры массовых празднований Вардавара и спрашиваю себя: где же напряжённость, апатия и ненависть?

Апатию, напряжённость, ненависть и отчаяние псевдоэлитной группы нельзя приписывать народу. В 2021 году народ поверил, что будущее есть, сегодня он осознаёт, что будущее наступило, будущее - сегодня.

Слава мученикам и да здравствует Республика Армения!>, - отметил он.